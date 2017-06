L’annonce par un site de sa candidature à la prochaine présidentielle, crée le buzz dans la cité. Mais Etienne Soropogui, ex des NFD, c’est de lui qu’il s’agit, se montre serein et pense qu’à ‘‘ce stade, la question n’est pas à l’ordre du jour. Je suis commissaire à la CENI. Je travaille pour toute la nation guinéenne. Pour le moment, ce que je fais, c’est de m’assurer que mon travail à la CENI, travail que je fais avec l’accompagnement de toute l’équipe, va apporter un plus à la transparence, à la sincérité en vue d’une plus grande crédibilité des élections en Guinée’’.

Le directeur des opérations de la CENI ne nie pas l’information qui a trait à son éventuelle candidature. Mais ne la confirme non plus pas.

Il précise d’ailleurs qu’en tant que citoyen, il est porteur d’ambitions et d’un projet pour la Guinée. ‘‘Je suis porteur de valeurs et J’ai un rêve pour ce pays. Le moment venu, en compagnie de mes compatriotes avec lesquels je partage ces valeurs et ce rêve je le ferai savoir dans les formes qui siéent’’, nous a-t-il indiqué.

Pour le moment, pas d’annonce officielle de son parti d’origine, Les NFD dont le leader, Mouctar Diallo, a fait savoir récemment que sa formation politique participera désormais à toutes les élections en Guinée.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires