C’est devant une foule inconsolable que la levée des corps du groupe Force Tranquille, à sa tête Yamoussa Dioumessy, a eu lieu ce vendredi 23 juin 2017 à la morgue du Centre hospitalo-universitaire de Ignace Deen. Ce, en présence de Siaka Barry, ministre de la Culture, du Sport et du Patrimoine historique et de Jean Baptiste Williams, directeur national de la Culture.

‘‘C’est toute la jeunesse guinéenne qui est en deuil, toute la jeunesse guinéenne est meurtrie dans sa chaire, dans son âme. Se voir ôté de 6 vies à la fleur de l’âge, c’est une perte phénoménale pour notre jeunesse’’, a déclaré au nom du gouvernement guinéen, le ministre Siaka.

Dans la foulée, Mohamed Oularé, PDG de la structure Benedi s’est aussi exprimé. ‘‘Ce qui est touchant, ce sont des jeunes qui viennent de débuter leur carrière. On est tous touchés, tout le monde culturel. C’est vraiment triste de perdre au même moment six jeunes. On prie le tout puissant de leur accorder le paradis’’, a-t-il imploré avec les larmes qu’il avait du mal à cacher.

Et Jean Baptiste Williams d’ajouter : ‘‘rendons grâce à Dieu. Perdre 6 jeunes à la fleur de l’âge, c’est une perte énorme, surtout que leur destin était certainement promis à un bel avenir. Mais vous savez, contre la volonté de Dieu, on ne peut absolument rien. Donc, resserrons les rangs, accompagnons- les dans leur dernière demeure dans la dignité, rendons leur l’hommage mérité et ensuite que Dieu leur accorde la haute place dans son paradis éternel.’’

Alors qu’ils ralliaient la Ville de Kankan où ils devaient se produire le jour de la fête du Ramadan, Yamoussa Dioumessy, Laye Konaté, Mohamed Konaté, Lanciné Condé, Abdoulaye Condé et Tidiane Camara ont trouvé la mort après que leur véhicule a été heurté de plein fouet par un camion.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires