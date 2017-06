Conakry, le 24 Juin 2017 – Le Bureau d’Exécution Stratégique (BES), sous l’égide du Premier Ministre de Guinée, et en appui aux Ministères sectoriels, vise à accélérer la mise en œuvre des initiatives phares du gouvernement en développant et en incubant des approches effectives, pérennes et axées sur les résultats. Les projets en cours concernent les secteurs de l’agriculture et des mines, et le développement de leadership.

Dans le secteur de l’agriculture, le BES réalise une étude en collaboration avec les institutions financières et les équipementiers, pour mettre en place un mécanisme de financement facilitant l’acquisition de matériel d’irrigation pour les producteurs d’ananas. En effet, les produits financiers sur le marché ne sont pas adaptés aux contraintes de trésorerie des agriculteurs. Ainsi les producteurs d’ananas, dont le cycle de production est de 18 mois, sont confrontés à l’inadéquation entre leurs besoins et les services financiers disponibles. Ne disposant pas de revenus réguliers sur une longue période, les producteurs requièrent des produits financiers dont les termes de remboursement sont flexibles et adaptés à la périodicité de leurs revenus.

A-travers ce pilote, le BES va appuyer les coopératives de producteurs des Préfectures de Forécariah et de Kindia avec pour objectif d’améliorer les rendements (de 30 à 50 tonnes par hectare), d’augmenter les superficies cultivées pour chaque agriculteur et de diminuer le temps consacré aux tâches d’irrigation manuelles. En fournissant aux agriculteurs les moyens nécessaires pour irriguer les fruits de façon continue, le BES appui le gouvernement pour élever la qualité des ananas de Guinée au niveau international, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales aux producteurs.

En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Industrie, le BES appui le gouvernement à renforcer la chaine de valeur de l’ananas pour atteindre les trois objectifs suivants d’ici 2020 :

• Appuyer l’aménagement et l’extension des terres, et la préparation des terrains afin de doubler les superficies dédiées à la culture de l’ananas (de 400 à 800 hectares)

• Renforcer l’accès aux intrants pour améliorer la productivité de 70% (de 30t/ha à 50t/ha)

• Développer de nouveaux canaux commerciaux pour exporter 2,500 tonnes par an.

A propos du Bureau d’Exécution Stratégique de la Primature

Le BES, sous l’égide de la Primature et avec l’appui de ADFD, vise à dynamiser l’économie guinéenne dans le secteur des mines et de l’agriculture. Le BES vise aussi à renforcer la gouvernance et développer le leadership au sein de l’administration guinéenne. Le BES est financé par le Fonds pour le Développement d’Abu Dhabi (ADFD).

Source : Cellule de Com du Gouvernement

