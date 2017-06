Ce dimanche, à l’occasion de l’Aïd el fitr, Elhadj Mamadou Saliou Camara, premier imam de la grande mosquée de Conakry a indiqué dans son sermon qu’‘‘on doit respecter l’autorité de l’Etat. Restez chez soi et dire : quelle police ? quelle autorité ? quel commandant ? c’est une mauvaise éducation pour tes enfants alors pendant que toi-même, tu dois respecter tes autorités. Quand l’enfant grandit avec cet esprit, il ne va jamais respecter la loi, encore moins le chef. Alors, dans un pays où on ne respecte pas la loi et le chef, si tu es étranger, il faut quitter ce pays car, il n’est pas bon d’y vivre’’.

Alpha condé qui, ces derniers temps a fait l’objet de beaucoup mots déplacés surtout sur les réseaux sociaux, a souhaité, ce dimanche, sur sa page Facebook, une ‘‘très bonne fête à toutes et à tous. Qu’Allah dans sa grandeur infinie protège la Guinée et les Guinéens. Santé et prospérité pour chacune et chacun de vous’’.

Aziz Sylla pour guinee7.com

