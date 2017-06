Une année au Sporting, six à Manchester United et huit au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a écopé d’une carrière parfaite, construite autour de titres majeurs et de performances incroyables. À aujourd’hui 32 ans, l’international portugais est dans la fleur de l’âge, sans doute plus irrésistible que jamais. Actuellement en Russie pour disputer la Coupe des Confédérations, l’attaquant agite la presse européenne autant que les défenses de la compétition. La raison ? Il serait prêt à quitter le Real Madrid cet été.

Recruté contre 90 millions d’euros en 2009, Ronaldo a été, pendant de longues années, l’homme le plus cher du monde. Débarqué au Stade Santiago Bernabeu en grandes pompes, ce dernier n’a pas tardé à justifier la somme investie par Florentino Pérez lors de son arrivée. Avec 406 buts en 394 matchs, toutes compétitions confondues, le Portugais sème la terreur dans les défenses de Liga et de Ligue des Champions. Cette saison, le numéro 7 des Merengue a connu un coup de mou, en début de saison, avant de se réveiller après la trêve hivernale. En LDC, il a brillé pour inscrire 5 buts contre le Bayern en 1/4 de finale, 3 buts contre l’Atletico en 1/2 et 2 buts en finale contre la Juventus. Auréolé de son 4ème titre en Ligue des Champions, il a montré que l’âge n’était pas un obstacle, malgré ses 32 ans. Fidèle à son caractère et son image, il conserve une hygiène de vie exceptionnelle et un cadre de vie parfait pour continuer à performer sur les prés.

Cependant, pour la première fois de sa carrière, le Quadruple Ballon d’Or – favori pour remporter l’édition 2017 – a été rattrapé. Pas par un défenseur, mais par le FISC espagnol, qui l’accuse d’avoir caché plusieurs millions d’euros dans des paradis fiscaux. Agacé par toutes ses rumeurs autour de cette affaire, le Portugais aurait un ras-le-bol général vis-à-vis de cette situation. Consterné par la position du Real Madrid, absent de toute réaction, le Merengue menacerait de quitter la capitale hispanique. Ainsi, ses performances ne laissent personne indifférent et plusieurs clubs se positionnent pour accueillir le Portugais. Un retour à Manchester United ? Le rêve éternel du Paris Saint-Germain ? Ou encore un El Dorado chinois ?

Malgré la faiblesse du football chinois, les sommes investies par les différents propriétaires rendent la Super League très attractive. Selon les calculs de Sports Bwin, les Asiatiques ont dépensé 304 millions d’euros à l’hiver 2016 pour se renforcer. Les salaires faramineux, à l’image des 20 millions d’euros annuel de Tévez ou Lavezzi peuvent motiver les plus réticents à voyager vers Pékin ou Shanghai. Sa notoriété mondiale et son image de marque permettraient à Ronaldo de négocier le plus grand contrat jamais conçus pour un joueur de football. Là-bas il profiterait d’un statut inégalé et pourrait voir l’argent couler à flot. Son transfert, qui pourrait rapporter 200 millions d’euros, serait, là encore, du jamais vu, comme le constate Bwin. Pour le moment, Alex Teixeira (47M) est l’une des plus grosses arrivées du pays. Étant l’homme de tous les records, l’attaquant portugais pourrait voir cette possibilité comme un nouveau challenge, séduisant surtout sur le plan financier…

