Le séminaire de formation sur l’élaboration du manuel de contrôle interne qui a regroupé près de 150 agents de l’administration fiscale, a pris fin ce mardi 27 juin 2017 dans un réceptif hôtelier de la place après deux jours d’échanges.

Le manuel de contrôle qui sera élaboré par les bénéficiaires de cette formation, apportera du changement dans la gestion du contrôle interne de l’administration fiscale pour faciliter les activités qui s’y déroulent, notamment repérer facilement la traçabilité d’un courrier après sa réception ; gestion et son classement.

Après avoir étalé les problèmes qui affectent le fonctionnement interne de l’administration fiscale, ces agents sont conscients désormais de leurs tâches.

Martine Thouet, un des formateurs et par ailleurs spécialiste des questions de la réorganisation des grandes administrations publiques a émis des souhaits. ‘’ On voudrait que ce manuel de procédure aide d’abord les agents de l’impôt dans leurs travaux au quotidien et on voudrait aussi qu’il mette un peu d’huile dans la démarche administrative qui fasse qu’on soit effectivement plus rapide, plus efficace pour répondre aux délais et aux attentes des contribuables’’, indique-t-elle au sortir de la salle.

Rappelant que ces 150 bénéficiaires viennent s’ajouter à 300 autres agents ayant reçu les mêmes informations dans le cadre de la bonne gouverne de l’administration fiscale.

Youssouf Camara, chef service CFU et bénéficiaire de ladite formation, estime que ‘‘C’est un séminaire qui a une grande portée. Il va aboutir avec les différents ateliers à la mise en place du volet de procédures qui aboutira à l’élaboration des fiches de postes. On nous a fait un exposé sur le contrôle de la gestion des risques pour que les différents cadres puissent s’en approprier’’, renseigne-t-il.

Pour lui, avoir des connaissances requises pour mieux élaborer le manuel de contrôle interne aidera la direction nationale des impôts à mieux gérer son personnel pour l’attente de ses objectifs.

