Conakry– Une délégation conduite par Frank Pacard, Directeur de l’Enseignement et de la Recherche de l’Ecole Polytechnique de Paris (EPP), est en mission de travail en République de Guinée depuis le 24 juin 2017. L’objectif de cette mission est de renforcer et développer la coopération universitaire, d’accroître l’opportunité de formation à travers la signature d’un Mémorandum d’Entente avec l’Institut Polytechnique de l’UGANC.

Précédée par une prise de contact avec les autorités de l’UGANC suivie d’une visite de l’Institut Polytechnique, le lundi dernier, la journée de ce mardi a été marquée, dans un premier temps, par l’audience accordée à la mission de l’EPP par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Mamady Youla.

Introduit par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé, Franck Pacard a, lors de sa prise de parole, remercié les autorités guinéennes pour l’accueil et la qualité des échanges depuis leur arrivée. Puis, il a indiqué que l’ambition de son Institution est de consolider et renforcer la coopération avec l’Institut Polytechnique de Conakry. Une position appuyée par le Premier Ministre Mamady Youla dans son intervention qui a dit mesurer tout l’intérêt que l’EPP porte au développement de notre nation en offrant aux étudiants guinéens l’opportunité d’avoir une éducation de qualité à travers la signature de ce mémorandum.

Ensuite, la délégation s’est rendue au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour la signature du Mémorandum d’Entente, à travers lequel, les deux parties acceptent d’entreprendre ensemble des efforts de coopération pédagogique et scientifique.

Abdoulaye Yéro Balde, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a tout d’abord remercié, au nom de tout son cabinet, l’Ecole Polytechnique de Paris pour leur apport dans la qualification du système éducatif guinéen. Plus loin, il a exprimé toute sa réjouissance face à l’importance de ce partenariat qui émane de la formation d’excellence et de qualité.

Les différentes parties se sont séparées avec la détermination de maintenir ce partenariat très prometteur allant dans le cadre de la formation de futures élites guinéennes.

A noter que plusieurs cadres du Département et de l’UGANC ont pris part à cette rencontre. Il s’agit entre autres de Dr Binko Mamady Touré, Secrétaire Général, Zeinab Camara, Cheffe de Cabinet, Pr. Tidiane Diallo, Conseiller en charge de l’Enseignement Supérieur Public, Dr Doussou Lanciné Traoré, Recteur de l’UGANC, Dr Mohamed Tafsir Diallo, Directeur de l’Institut Polytechnique de l’UGANC, etc.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

