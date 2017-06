A l’image de sa présence dans tous le pays, c’est une action de générosité et partage à envergure nationale qu’à déployé Orange Guinée, en distribuant le traditionnel « Sounakati » aux fidèles musulmans de Guinée. Des denrées alimentaires composées de sacs de riz, de sucre ; des paniers ou encore des diners de rupture de jeûne partagés avec des clients, partenaires, autorités… en résumé, un un mois de Ramadan riche en émotions.

Remise des denrées dans les maisons de jeunes et Mosquées

Dans la capitale, Conakry, le coup d’envoi des actions de solidarité a été donné. Les employés volontaires d’Orange Guinée ont sillonné les 5 communes pour distribuer plus de 10 tonnes de sacs de riz et 5 tonnes de sacs de sucre. Les bénéficiaires étaient principalement les différentes maisons des jeunes et mosquées. De Kaloum à Dixinn, en passant par Matam, Ratoma ou Matoto, un constat à souligner: la forte mobilisation des populations ; les visages radieux et heureux d’accueillir les délégations mais aussi les prières et bénédictions à l’endroit des employés. D’ailleurs, le Directeur Communal de la Jeunesse de Kaloum M. Mamady Sylla rappellera-en recevant les denrées des mains du Directeur Marketing et communication d’Orange: « … ces denrées arrivent à point nommé, nous sommes surtout touchés par l’intention qui a animé Orange pour apporter du Sounakati aux jeunes de Kaloum durant ce mois saint. Nous remercions la société pour ce geste et pour toutes les actions qui sont entreprises pour désenclaver le pays ». M. Aly Bangoura, chef de quartier de Dixinn dira quant à lui : « …ce geste ne nous surprend pas de la part d’Orange Guinée, qui a déjà beaucoup fait pour les populations les plus vulnérables à travers tout le pays, nous suivons vos actualités de près. Nous vous remercions infiniment et prions pour le rayonnement de vos actions en faveur des Guinéens ». Même propos dans les différentes communes, où chaque bénéficiaire a tenu à marquer sa reconnaissance à l’endroit de l’opérateur par des prières et bénédictions.

Actions en faveur des personnes vulnérables

Le lendemain du 26e jour du Ramadan «la nuit du destin », les salariés volontaires accompagnés du Directeur Général Brelotte BA ont poursuivi les actions de distribution de denrées alimentaires. Cette fois, les différents carrefours de la capitale ont été visités pour soulager les personnes vulnérables qui arpentent les différentes artères. Un lot de denrée- du riz et du sucre- ont été remis à chacune de ces personnes rencontrées pour les soulager un peu durant ces derniers jours du Ramadan.

Actions de solidarité en région

Dans les différentes capitales régionales, ce sont les Responsables des Divisions Commerciales qui dirigeront les opérations de solidarité et de partage lancées par Orange Guinée.

Elles se sont traduites par une attention aux autorités régionales- les 304 sous-préfets, 33 préfets et les 8 Gouverneurs du pays- qui ont tous eu l’amabilité de recevoir les responsables d’Orange dans les zones pour leur permettre de leur déposer en personne une petite attention symbolique d’Orange accompagné d’un message à leur endroit. Une attention qui – au-delà des denrées et paniers- portait un message simple : exprimer à tous les remerciements d’Orange et renouveler l’engagement de l’opérateur à veiller encore plus aux intérêts et besoins des populations en milieu rural.

Partout, c’est un sentiment de satisfaction générale qui se dégage, avec des messages de remerciement et reconnaissance pour ce geste sans précédent.

Parallèlement à ces différentes remises, des diners de rupture de jeûne « Iftar » ont été offerts aux clients, partenaires et autorités dans les différentes capitales régionales. A Kindia, un des clients participants a déclaré : « nous avons une fois de plus la preuve qu’Orange se préoccupe de ses abonnés et des populations. C’est la première fois pour moi de vivre ce genre de moment de partage, et j’invite Orange à continuer dans ce sens… »

Iftar avec les médias

Le Directeur Général d’Orange Guinée Brelotte Ba, en compagnie de son Directeur Marketing & Communication et du Directeur des Ressources Humaines, partageront un « Iftar » avec les responsables des principaux médias du pays dans un hôtel de la place. Une rencontre chaleureuse mise à profit pour faire connaissance avec eux au lendemain de sa prise de fonction, et surtout leur renouveler sa volonté d’une collaboration fructueuse. Le Directeur Général de la Radio Horizon fm M. Boubacar Yacine Diallo en prenant la parole au nom de ses pairs, dira que « … C’est la toute première fois que nous sommes conviés à ce genre de rencontre : ce fut un moment très agréable en votre compagnie, et nous souhaitons que cela se pérennise dans un cadre professionnel pour le rayonnement de nos différentes entités. »

Actions de la Fondation Orange Guinée

Il faut signaler que la Fondation Orange Guinée a aussi apporté durant ce mois saint, son soutien aux sœurs missionnaires de la charité dans leurs actions en faveur des femmes et enfants en situation difficile. Un chèque de 30 millions de francs guinéens a été offert pour participer aux efforts de lutte contre la malnutrition, et la prise en charge des femmes venant des zones rurales, et souffrant de problèmes de santé graves.

Rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures, empreintes de partage et de solidarité au bénéfice des populations guinéennes.

1 de 6

Commentaires

commentaires