“La capture du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, un défi pour la Guinée“, était ce mercredi le thème d’une conférence débat qui s’est ténue dans l’une des salles de l’université General-Lansana-Conté de Conakry. Aminée par le Dr Makalé Traoré, et organisée par l’association des cadres guinéens en France (ACTOG), le réseau des femmes africaines ministres et parlementaire de Guinée (REFAMP) et la coalition des femmes et filles de Guinée (COFFIG). La conférence s’est déroulée en présence du Premier ministre M. Mamady Youla, du ministre de la Jeunesse, M. Moustapha Naité et de beaucoup de responsables d’universités publiques et privées.

Au cours de cette conférence-débat, suivie avec attention par les étudiants, Dr Makalé Traoré qui est membre des trois associations organisatrices, a tout d’abord défini le thème en le plaçant dans le cas spécifique de la Guinée, avant d’apporter des pistes de solutions et de révéler les avancées qui ont été faites dans ce sens. Elle a également expliqué l’importance qu’a cette capture démographique dans le processus de développement de la Guinée à travers une éducation et un meilleur entretien de sa jeunesse.

Présent à cette conférence placée sous sa présidence, le premier ministre a rappelé dans son intervention que : “Nous étions là aujourd’hui pour répondre à l’invitation de l’ACTOG autour d’une conférence sur la capture de dividende démographique. Le dividende démographique n’est qu’une perspective de différente réalités constantes et intangibles qui sont connues et auxquelles tous les gouvernants font face depuis toujours en ce qui concerne les problématiques de développement. Ces problèmes c’est l’éducation, la santé, aujourd’hui nous parlons de droit, des questions de gouvernance. Je vous rassure Mme la présidente que ces préoccupations sont prises en charge. “

Connaissant bien le sujet et son importance, Dr Makalé Traoré a affirmée : “ La capture de dividende démographique est un défi pour notre pays qui adhère à l’agenda 2063 et qui a déjà validé sa feuille de route. Il était donc important de vulgariser ce qui est fait et faire des propositions en termes de stratégie sur ce qui peut être fait pour une capture du dividende démographique, en investissant dans la jeunesse. Les jeunes qui constituent chez nous la majorité nombreuse, une majorité qui peut être un réel dividende, mais qui est pour le moment un dividende potentiel et sur lequel il faut investir en termes de structures de population, en termes de santé, d’éducation, d’économie. Cela aura certainement un effet positif sur le PIB (Produit intérieur Brute, Ndlr) et sur la capacité de l’Etat à investir sur chaque Guinéen. Mais cette vulgarisation ne pouvait pas se faire en un meilleur lieu que l’université.“

Elle a ajoutée par ailleurs : “L’attention que les étudiants ont apportée à ce thème m’a réjouie et me donne le courage de parler de ce dividende démographique, qui devient pour moi un dada et un mécanisme à partager dans tous les milieux qui peuvent accompagner le mécanisme en Guinée.“

Brièvement, M. Mamady Kourouma, recteur de l’université s’est réjoui que cette activité se tienne au sein de son institution : “C’est une nécessité aujourd’hui de multiplier ces genres de conférences dans notre université, vu la manière dont le thème a captivé les étudiants. Je suis très heureux que ce soit également présidé par le premier ministre qui a aussi pris des engagements vis-à-vis du thème développé. Le thème a posé des problèmes réels, les problèmes de la jeunesse. C’est vraiment une victoire pour notre université. “

