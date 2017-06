Placée sous le Thème ‘’Inculquer une Culture de Prestation de Service Axée sur les Citoyens : Nouer un partenariat avec la Jeunesse pour la Transformation de l’Afrique’’, le Ministre de la Fonction Publique Billy Nankouman Doumbouya, accompagné du Coordinateur Général du PREMA, Monsieur Amara Camara et le Conseiller en charge des questions de Modernisation du Ministre ont pris part à la Célébration de l’Edition 2017 de la Journée Africaine de la Fonction Publique à Kigali (RWANDA) du 21 au 23 juin 2017.

L’objectif de l’édition est de reconnaitre et faire connaitre l’importance de la Fonction Publique, sa contribution positive et ses avantages dont bénéficient les fonctionnaires, la population, la société civile, le secteur privé et le gouvernement d’une part, d’autre part de motiver et encourager les fonctionnaires à continuer de travailler de manière assidue et à proposer de nouvelles initiatives dans le buts de promouvoir le développement en Afrique mais aussi de préparer la Fonction Publique et l’Administration pour un avenir meilleur, par la proposition de changements en faveur du bien-être de la population.

A cette Edition 2017, la Guinée a été fortement représenté, en plus du Ministère de la Fonction Publique, le Ministère des Affaire Etrangères et le Ministère de la Jeunesse y ont aussi pris part.

Source : Cellule de Com du Gouvernement

