La société Guinea Alumina Corporation a entamé l’aménagement de trois plantations de palmeraies communautaires à Parawi, Mobhi et Sinthiourou Touladji, villages affectés par la construction de son réservoir d’eau en vue de l’approvisionnement de ses installations.

C’est dans le but d’assurer un bon rendement des dites plantations que GAC a offert des boutures de manioc de variété ‘’Tokoumbo’’ dont le rendement est estimé entre 10 et 15 tonnes à l’hectare.

Ainsi, des boutures ont été distribuées à quatre (4) groupements de palmeraies issus des villages bénéficiaires. Elles seront plantées dans la palmeraie comme culture intermédiaire sur environ 10 ha afin de lutter contre L’enherbement.

Cet appui vient s’ajouter aux trois plantations communautaires déjà aménagées pour les populations réinstallées de Touldé et de Petoun Djiga.

La Directrice Générale de GAC a souligné que les initiatives de GAC en faveur des communautés locales cadrent avec les normes élevées de la Société Financière Internationale (« SFI ») pour contribuer à la restauration et à la pérennisation des moyens de subsistance des populations dans sa zone d’intervention.

GAC réitère une fois de plus son engagement dans le bien-être et le support au développement des communautés locales.

Construire un futur fait d’espoirs, d’opportunités et de fierté pour la Guinée.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

