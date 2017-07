Ce samedi 1er juillet 2017, Alpha Ibrahima Keira a adressé une longue diatribe à la Cour constitutionnelle, la qualifiant d’institution improductive. C’était au cours de l’assemblée générale du Rpg-arc-en-ciel, parti au pouvoir.

‘‘Quand on sait que la Cour constitutionnelle ne travaille pas pratiquement pendant toute l’année, elle ne fait qu’utiliser l’argent de l’Etat sans résultats sur le terrain. Il y’a plusieurs cas que l’on a vu dans ce pays où pratiquement on a laissé les lois à coté et on s’est retrouvé au Palais pour parler dans le cadre du dialogue politique. Renseigne-t-il avant de poursuivre. Et sortir des documents consensuels pour faire en sorte qu’ils soient les lois du pays par rapport aux réelles lois qui doivent être gérées au niveau de la cour constitutionnelle, et elle n’a pas dit mot pour rétablir l’effectivité juridique de ces lois. Et bien je suis surpris, pour un document issu d’un dialogue politique que la cour constitutionnelle se comporte de cette manière’’, a-t-il lancé.

Et de faire un appel. ‘‘Il ne faut pas qu’on se laisse leurrer, il ne faut pas faire un complot contre le président de la République, Pr Alpha Condé. Ça ne passera pas. On veut que le président fasse des erreurs et qu’après on se retrouve contre lui. Donc, la confusion ne passera pas, on ramera le document à l’Assemblée et elle va faire la deuxième lecture. On fera des lois qui pérennisent les principes démocratiques et qui garantissent les libertés et le droit du peuple de Guinée, mais on refusera toujours la confusion’’, dit-il.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

