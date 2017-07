Des résultats portant sur l’évaluation du contenu local dans les entreprises minières de la Guinée, ont été présentés, vendredi dernier, dans les locaux du ministère des Mines et de la Géologie, en présence du Premier ministre, M. Mamady Youla, et du ministre en charge du département des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba.

Cette évaluation effectuée (du le 27 mars au 30 juin dernier) de façon indépendante par le cabinet international de consultation “Kaiser EDP“, constitue la première du genre sur le continent africain. Elle a essentiellement porté sur les pratiques et les performances individuelles de 8 sociétés minières en opération ou en développement avancé dans les secteurs de la bauxite et de l’or.

Ces résultats obtenus grâce à une évaluation en matière d’emplois, de formation et d’approvisionnement, ont été jugés dans l’ensemble d’“insuffisants“ à “Moyen”. Sur la base des informations recueillies, la société Bel Air Mining/Alufer présente les meilleures performances, malgré des aspects à améliorer.

Pour le Premier ministre, Mamady Youla : “Cette évaluation revêt une importance capitale pour la promotion effective de l’économie locale dans les projets, gage d’un développement minier responsable, durable et inclusif. Le contenu local s’inscrit dans le cadre des bonnes pratiques des meilleurs standards. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a estimé qu’il était opportun maintenant de préparer une politique relative à la responsabilité sociétale des entreprises.“

Des observations et recommandations ont été formulées, dans ces résultats à l’endroit des sociétés minières et de l’administration, comme : la mise en place d’un groupe de travail technique avec un représentant de chacune des administrations concernées ; ensuite la revue des rapports individuels avec chacune des sociétés, et l’élaboration d’un plan d’action par la société pour corriger les insuffisances relevées. Et enfin, un suivi périodique de la mise en œuvre du plan d’action agréé par les différentes parties.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

