Le Front pour l’Alternance Démocratique (FAD) a officiellement lancé ce lundi 3 juillet, dans la salle Mohamed Koula Diallo de la maison de presse de Coléah.

Le FAD est composé de l’UFC d’Aboubacar Sylla ; le RDIG de Jean Marc Téliano et les NFD de Mouctar Diallo.

‘‘On a créé cette alliance parce que nous avons estimé que nos partis étaient suffisamment proches du point de vue de leurs programmes, de leurs projets de société, de leurs visions politiques pour pouvoir donc se retrouver ensemble, mettre en commun leurs moyens pour se donner plus de chance de gagner les prochaines élections’’, a déclaré Aboubacar Sylla à l’entame de ses propos.

Selon lui, cette alliance est aussi une entité politique qui va avoir son autonomie et qui, de cette façon, se prononcera et prendra position par rapport à tous les sujets.

Aboubacar Sylla précise que ‘‘l’opposition républicaine n’est pas une entité tout à fait formelle, elle n’est pas régie par des règles strictes, ce qui fait qu’on y adhère en participant à ses plénières. Nous, nous voulons d’une alliance plus solide régie par des règles qui nous aident à renforcer notre efficacité. Nous avons décidé de ne pas retomber dans certains travers du passé, d’éviter les combats de leaderships et de faire en sorte que nous soyons unis par l’essentiel’’.

Et d’ajouter : ‘‘Nous voulons être non un vecteur de division de l’opposition, mais au contraire un lien bâti sur la confiance que nous éprouvons les uns vis-à-vis des autres pour que notre pays puisse aller de l’avant et que l’opposition guinéenne se renforce.’’

Pour Mouctar Diallo, les raisons de leur alliance sont simples : ‘‘Nous avons constaté que notre allié traditionnel qui est l’UFDG a déclaré ne pas vouloir nouer des alliances électorales avec nous. Cela a été dit par la plus haute autorité de l’UFDG en l’occurrence Cellou Dalein Diallo. C’est aussi une raison suffisante pouvant nous emmener toujours dans l’optique de l’unité dans l’opposition pour laquelle nous avons opté depuis le début, de voir comment nous allons nouer des alliances avec d’autres partis.’’

Et de poursuivre : ‘‘Donc c’est pourquoi nous avons décidé de réunir nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultions électorales, mais aussi pour défendre ensemble les valeurs auxquelles nous croyons dans l’intérêt supérieur de la république et de la démocratie.’’

Par ailleurs Jean Marc Téliano affirme qu’Aboubacar Sylla n’est plus le porte-parole de l’opposition dit républicaine, il est maintenant le porte-parole du FAD. L’opposition va choisir son nouveau porte-parole à la prochaine plénière.

Bhoye Barry pour guinee7.com

