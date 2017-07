Dans le cadre de l’application du Protocole d’accord du 20 février 2017 entre le gouvernement guinéen, le syndicat et le patronat, sur le point 2 de l’accord relatif à la grille salariale, une réunion de travail a été organisée le Jeudi 29 juin 2017 dans les locaux du Ministère de la Fonction Publique de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration en prélude à l’arrivée d’un expert spécialisé en grille salariale.

Présidée par le Chef de Cabinet du MFPREMA, Monsieur Mohamed Traoré, représentant respectivement les Ministres en charge de l’emploi et du travail et celui de la Fonction Publique, étaient présents à cette réunion les représentants de l’intersyndical de l’éducation, le patronat et les cadres du MFPREMA.

L’objectif de cette réunion est d’harmoniser les points de vue pour finaliser le point 2 du protocole d’accord entre gouvernement et syndicat en février dernier en prélude de l’arrive de l’expert spécialisé en grille salariale.

La commission d’experts nationaux a fait la mise au point sur l’impact du point d’indice à 1030 en lieu et place de 730 au protocole d’accord tripartite.

Source : Cellule de Com du Gouvernement

