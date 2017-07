Cette réunion a regroupé les différents partenaires notamment HKI, Sightsavers, CRS, OMS intervenant dans la lutte contre les maladies tropicales négligées en guinée.

L’objectif de la réunion, faire l’état des lieux sur la prise en charge de la filariose lymphatique, l’onchocercose, le trachome, la schistosomiase et les géohelmonthiases. Il sera aussi question d’identifier les nouveaux partenaires et donateurs pour renforcer les activités d’élimination des MTN en guinée d’ici à 2020.Deux jours durant, les participants vont porter leurs réflexions sur l’analyse des forces, faiblesses et opportunités devant permettre d’identifier des activités clés 2018 2020 à mener pour lutter contre les MTN en Guinée. Les partenaires dans l’ensemble ont salué les progrés enregistrés dans le domaine de la lutte en guinée, cependant ils ont reconnu que des efforts restent à consentir d’où l’opportunité d’harmoniser et de coordonner les actions de lutte.

Le représentant du ministre de la santé Dr Mbalou Diakhabi a au nom de son ministre, salué la tenue de la présente réunion qui dit-elle, va en droite ligne de la vision du ministère de la santé, mettre en place un système de santé performant et équitable pour tous les guinéens. Elle a par ailleurs au nom de son ministre de tutelle et du gouvernement remercié les partenaires pour leur appui. Le ministère de la santé, encore une fois présente ses condoléances au peuple de guinée, et réitère sa détermination à œuvrer au respect de la dignité des populations guinéennes. Service qui a permis à notre pays de disposer suffisamment de médicaments, de ressources humaines, matérielles et financières sans lesquelles, les progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre les MTN n’auraient pas été atteint.

Source : Cellule de Com du gouvernement

