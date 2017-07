Selon la cellule de Communication du gouvernement guinéen, le Président Alpha Condé, en marge du sommet de G20 en Allemagne, a reçu le Prix d’Africa Verein (photo). Cette distinction, précise la cellule, est décernée à la personnalité de l’année.

Sur son site, il est mentionné qu’Afrika-Verein (der deutschen Wirtschaft) est l’association du commerce extérieur des entreprises et des institutions allemandes pour l’Afrique. En sa qualité de maillon disposant d’un vaste réseau, elle encourage l’échange entre les acteurs allemands et africains opérant dans le monde économique et politique ; dans le cadre de cette démarche, elle entend donner une nouvelle image de l’Afrique en Allemagne, à savoir l’image d’une Afrique conçue comme le continent des opportunités.

Par ailleurs, précise-t-on, l’association pour l’Afrique donne des informations sur les pays et les marchés et défend en Allemagne et à l’étranger les intérêts de plus de 600 membres vis-à-vis du monde politique et économique et du monde des médias. Elle se positionne comme interlocutrice compétente, et grâce à un dialogue politique actif, elle influe sur les conditions-cadres afin d’assurer un engagement réussi des entreprises allemandes en Afrique.

Focus de Guinee7.com

Commentaires

commentaires