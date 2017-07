Le vendredi 7 juillet, Son Excellence Monsieur Hisanobu Hasama, Ambassadeur du Japon en République de Guinée, a remis au Docteur Sakoba Keïta, Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), un lot de 10 000 comprimés de Favipiravir, offerts à la Guinée par la société japonaise FUJIFILM. Le Favipiravir, développé par la société TOYAMA CHEMICAL, du groupe FUJIFILM, permet de soigner les personnes atteintes d’Ebola.

Ces comprimés doivent permettre à la Guinée d’avoir le stock de médicaments nécessaire pré-positionné, en cas d’éventuelle nouvelle épidémie Ebola. Ce don vient compléter le stock d’équipements, de matériels, d’infrastructures, de personnels et de médicaments nécessaires à la capacité de riposte que l’ANSS est en train de bâtir.

Rappelons que le Gouvernement du Japon et différentes entreprises japonaises ont ainsi fourni à la Guinée plusieurs équipements et médicaments durant la crise d’Ebola. Ainsi, l’équipement de test Génie 3, mis au point par la société TOSHIBA et l’Université de Nagasaki, qui permet une détection sûre et rapide du virus. De même, des équipements de protection individuels fabriqués par TORAY INDUSTRIES, qui ont permis la protection des personnels médicaux qui soignaient les personnes atteintes par Ebola.

Ces trois appuis illustrent un long travail de recherche et développement des universités et des entreprises japonaises, en étroite collaboration avec leurs partenaires guinéens. La crise a en effet créé des collaborations qui ont permis des avancées techniques, que nous sommes heureux de pouvoir partager, pour notre sécurité à tous.

Source: Ambassade du Japon en Guinée

