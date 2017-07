Yamoussa Sidibé a été remplacé à la direction générale de la RTG (Radiotélévision guinéenne) par Sékouba Savané, journaliste, issu du privé. Les raisons du limogeage de Yamoussa –appelé tout de même à ‘’d’autres fonctions’’- n’ont pas été évoquées. A la RTG, on s’étonne de l’acte. On s’y interroge aussi sur la manière dont le décret a été introduit par la cheffe de Cabinet du ministère de la Communication. En effet, selon des témoignages, celle-ci aurait attendu le début du 20h30 pour glisser au présentateur le fameux décret limogeant le DG. Selon un journaliste présent sur les lieux, ‘‘l’occasion n’a même pas été donnée, comme à l’accoutumée, au présentateur de se familiariser avec le décret’’. Si fait que le présentateur, Yamoussa Sidibé et les téléspectateurs ont appris au même moment le contenu du décret.

