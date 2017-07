Une affaire de vol d’un iPad appartenant au député Yaya Traoré défraie la chronique à l’Assemblée. Le principal suspect du vol est Jean Marc Telliano, député, leader de RDIG. Les caméras de surveillance renforceraient cette thèse. Mais l’accusé dans mediaguinee se défend. ‘‘ Je leur ai dit: prenez la caméra de surveillance, sortez les images, portez plainte et vous envoyez la caméra de surveillance comme preuve. J’ai dit, vous ne pouvez pas accuser quelqu’un comme ça où Il y avait plus de 50 personnes. J’ai dit que s’il y a la caméra de surveillance, c’est aussi simple que ça, au lieu de diffamer quelqu’un. Mais, je vais me constituer partie civile pour porter plainte contre eux au tribunal pour diffamation’’, proteste le député.

Avant d’expliquer : ‘‘On est parti pour prendre le carburant, il y avait plus de 50 députés. Je suis sorti et j’ai laissé d’autres députés mais comme les Aly Kaba et les Yaya Traoré, leur bête noire, c’est moi parce que je ne fais pas de cadeaux à Alpha Condé. C’est Donzo, le conseiller de monsieur le président de l’Assemblée nationale, contre lequel d’ailleurs, je vais porter plainte, parce que c’est la 1ère personne qui m’a appelé.’’

‘‘Il m’a appelé, ajoute le député, pour dire que si je n’ai pas oublié de prendre un iPad. J’ai dit non, j’ai mon iPad. Il a dit qu’on m’a vu sortir avec un iPad. J’ai dit oui c’est mon iPad. Moi je marche toujours avec mon iPad. Partout où je suis, je suis avec mon iPad. Et aujourd’hui, vers midi on m’appelle pour me dire que la caméra de surveillance m’a… (il n’achève pas la phrase). J’ai dit mais où est la caméra de surveillance ? Prenez la caméra de surveillance, sortez les images, portez plainte. Et vous envoyez la caméra de surveillance comme preuve. J’ai dit, vous ne pouvez pas accuser quelqu’un comme ça, où il y avait plus de 50 personnes. J’ai dit s’il y a la caméra de surveillance, c’est aussi simple que ça au lieu de diffamer quelqu’un’’, conseille-t-il.

L’affaire pourrait prendre des connotations politiques. En tout cas Jean Marc Telliano annonce qu’aujourd’hui, ‘‘le FAD (la nouvelle coalition politique) se réunit pour aller voir le président de l’Assemblée nationale pour manifester son mécontentement et porter plainte contre les intéressés. Parce que c’est une diffamation, ils peuvent publier si ce n’est pas du faux, si ce n’est pas parce qu’ils m’en veulent’’, insiste le député mis en cause.

Le moins qu’on puisse dire est que nos députés n’arrêtent de s’exposer à la risée de la population.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires