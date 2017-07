Bruno Blin, patron de Renault Trucks, a été reçu mardi 11 juillet à la Primature par Mamady Youla, Premier ministre guinéen. Les deux hommes ont discuté essentiellement de la gestion des ordures ménagères et de la logistique dans le domaine minier.

Au sortir des échanges, Bruno Blin, qui ne se prive pas de compliments à l’égard de son partenaire TGH Plus Industries grâce auquel Renault Trucks occupe une bonne position en Guinée, a en premier lieu indiqué que ‘‘nous avons un niveau de service absolument exceptionnel dans ce pays. Nous avons une présence et une part de marchés très élevée. Et donc nous avons une vraie contribution à amener dans le domaine minier. Parce que bien sûr dans les mines, les véhicules doivent pouvoir travailler 24h/24, être en permanence opérationnels et ça, on le doit à la résistance et à la performance des véhicules. Mais on le doit aussi à un service sans faille’’.

Ensuite, au sujet de la gestion des ordures ménagères, ambitieux projet lancé par le gouvernement guinéen, Bruno Blin a déclaré : ‘‘Renault Trucks veut définitivement s’inscrire dans ce projet. Nous avons beaucoup d’expériences dans le domaine du traitement, et notamment dans le transport des déchets dans d’autres pays en Europe, mais aussi en Afrique. Et là, on a une vraie contribution à amener, on a une vraie expérience, et ça c’est quelque chose qui était à priori très apprécié par le premier ministre.’’

la Guinée est sur les radars, dixit l’ambassadeur de France en Guinée

De notoriété mondiale, Renault Trucks fournit des équipements de qualité aux sociétés minières dans de nombreux pays. C’est le cas en Guinée.

Comme le confirme, Alimou Bah, PDG de TGH Plus Industries : ‘‘cette marque a une réputation, elle est connue en Afrique, donc elle est utile. Je pense qu’aujourd’hui tout le monde est fier de savoir que l’espoir est permis de voir un développement important du secteur minier guinéen, avec la grande participation de la marque Renault Trucks’’.

Non sans se réjouir de l’entretien que le PDG de Renault Trucks a eu avec le Premier ministre. ‘‘M. Bruno Blin a abordé un sujet important qui tient à cœur aujourd’hui l’Etat guinéen. C’est la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères. Donc fort de son expérience, M. Bruno Blin a échangé sur ce sujet avec le Premier ministre guinéen, qui aujourd’hui a une très grande expérience dans le domaine du privé. Je pense que pour l’avenir, la contribution de Renault Trucks ne fera pas défaut dans la conduite et la mise en œuvre de ces différents projets’’, a-t-il assuré.

Pour l’Ambassadeur de France en Guinée, Jean Marc Grosgurin, cette visite que le patron de Renault Trucks effectue en Guinée, resserre les liens entre les deux pays dans tous les domaines : ‘‘Cette visite de M. Bruno Blin montre combien, justement, il y a un intérêt en France de la part des opérateurs économiques pour la Guinée. Donc la Guinée est sur les radars, et j’espère que cette visite sera suivie par beaucoup d’autres, et puis aussi d’actions concrètes à l’issue d’accords et partenariats.’’

Lire aussi: Le patron de Renault Trucks en séjour en Guinée

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires