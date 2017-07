Les travaux du 6ème examen Global d’aide pour le commerce ont démarré mardi 11 juillet 2017 à Genève, la capitale Suisse. La rencontre est organisée par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Elle connait la participation de tous les pays membres de cette organisation.

Ce sixième examen porte cette année sur l’autonomisation des Femmes et l’économie numérique. La première journée a porté sur le thème « Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour un développement durable ». Au cours de cette première journée le ministre du commerce guinéen a fait partie des panelistes à la session parallèle organisée par la commission de l’Union Africaine. Sur la question de l’économie verte Marc Yombouno a répondu qu’il faut une réelle volonté politique de la part des gouvernements, ce qui est le cas de la Guinée mais aussi de la connectivité régionale par des barrages.

En marge de cet examen, l’Organisation Internationale de la Francophonie prévoit des rencontres avec les délégations présentes à Genève.

Au cours de cette rencontre de Genève, il sera question de voir comment les bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires peuvent-il s’assurer que l’aide pour le commerce reste un outil efficace, qui promeut une transformation économique durable et inclusive. Il sera aussi question d’évaluation de l’assistance par les bénéficiaires et les donateurs.

Pour rappel, l’Initiative Aide pour le commerce, a été lancée en 2005 à Hong Kong lors de la Sixième conférence ministérielle de l’OMC. Ce programme a connu des succès notables dans le cadre du renforcement des capacités des pays en développement à s’intégrer dans l’économie mondiale. La délégation guinéenne conduite par le ministre du commerce M. Marc YOMBOUNO est composée de M. Ansoumane BERETE Coordonnateur du Cadre Intégré, Mme KEIRA Djènè SOUGOULE de la Direction du Commerce Extérieur et de la Compétitivité et M. Mamadou CONDE coordonnateur du projet de développement de la filière mangue mais aussi M. Ismael SAVANE assistant du Directeur Général de Topaz et de M. Aly DIANE l’Ambassadeur de Guinée à Genève.

Source : Cellule de Com du Gouvernement

