Lors du Conseil des ministres du jeudi 13 juillet, le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté a fait une communication relative au lancement du projet de mise en place d’une architecture nationale des infrastructures sociales de paix.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, le ministre a indiqué que le choix de cet important projet tient au fait que notre pays fait face à des défis considérables en matière de paix et de cohésion nationale.

Le Ministre a déclaré que la fragilité et l’inefficacité trop souvent observées des mécanismes institutionnels et sociopolitiques de consolidation de la paix et de la cohésion nationale nous imposent de redoubler d’efforts et d’imagination pour permettre à notre pays de se doter d’instruments efficaces supplémentaires et innovants de préservation de la paix et de la cohésion nationale.

C’est dans ce cadre que le département en charge de l’Unité Nationale, en collaboration avec le Fonds de Consolidation de la Paix, envisage la mise en œuvre de la phase pilote du projet de renforcement des infrastructures de paix et de cohésion nationale.

Le Ministre a précisé que l’objectif de ce projet est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, de la paix sociale et de l’Unité Nationale, à travers la promotion de la culture de l’Etat de droit, de la paix, de la citoyenneté, des Droits Humains et du vivre ensemble.

Il a annoncé que la phase pilote de ce projet se déclinera en quatre séquences :

1- La 1ère séquence qui vient d’être achevée a porté sur la réalisation d’un état des lieux de la connaissance des facteurs de conflits et des mécanismes existants.

2- La 2ème séquence portera sur l’organisation d’un atelier national d’analyse collaborative des facteurs de conflits et des capacités d’interventions et d’actions existantes.

3- La 3ème séquence portera sur l’élaboration d’une Stratégie nationale de prévention des conflits, de renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté assortie d’un Plan d’action sur trois ans.

4- La 4ème séquence portera sur la définition et la mise en place d’une architecture nationale de paix et du renforcement des capacités d’intervention et d’action des acteurs impliqués.

Le Ministre a soutenu que la mise en œuvre de ce projet permettra à notre pays de s’appuyer sur une architecture nationale, offrant ainsi la possibilité au Gouvernement d’anticiper sur les risques de conflits et de violences, et d’y apporter les réponses idoines dans un système harmonisé d’alertes précoces et de réponse rapide.

Le Ministre sollicite l’implication effective du Gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet devant contribuer à l’instauration d’un climat apaisé, favorable à la réalisation du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES), qui reste conditionné par la construction d’un environnement de paix, de stabilité, de cohésion et d’unité nationale, élaboré autour des principes de l’état de droit, des droits humains et de la citoyenneté républicaine.

Au cours des débats, les observations essentielles ont porté sur :

– La nécessité d’associer les ministères en charge de l’Administration du Territoire, de la Sécurité, de la Justice, de l’Action Sociale, compte tenu de l’envergure du sujet ;

– La mise en place d’un plan d’urgence pour renforcer l’autorité de l’Etat.

Au terme de la communication, le Conseil encourage le Ministre à poursuivre l’initiative et à prendre en compte les observations formulées. Il recommande le lancement du projet de mise en place d’une architecture nationale des infrastructures sociales de paix.

Source : Conseil des ministres du 13/07/2017

