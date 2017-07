CONAKRY, 14 juillet 2017— Le Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique, Makhtar Diop, effectuera une visite en Guinée du 15 au 17 juillet prochains pour échanger avec le Président de la République, Son Excellence le Professeur Alpha Condé et les autorités guinéennes sur les opportunités et les priorités pour le développement de la Guinée.

La visite de M. Diop fait suite au lancement récent du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016 – 2020 et la préparation par la Banque mondiale d’un nouveau cadre de partenariat pays.

M. Diop se rendra également à Kamsar pour visiter le site du projet d’expansion de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) financé par la Société Financière Internationale.

M. Diop est Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique depuis mai 2012. Sous sa direction, la Banque a alloué 11,9 milliards de dollars à l’Afrique subsaharienne au cours du dernier exercice (2017) afin de l’aider à remédier à ses principales difficultés de développement à savoir notamment la lutte contre l’insécurité alimentaire et l’augmentation de la productivité agricole, l’accès à une énergie abordable, fiable et durable, et la création de débouchés économiques pour les jeunes.

La Guinée est membre du Groupe de la Banque mondiale depuis 1963. L’enveloppe totale de financements en faveur de la Guinée pour l’année fiscale 2017 s’élève à 574,75 millions de dollars, répartis sur 12 projets.

Source : Représentation Banque mondiale en Guinée

