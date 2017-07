L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire, samedi 15 juillet 2017, à son siège de Commandayah, dans la commune de Dixinn. Sous la présidence de Cellou Dalein Diallo.

C’est devant les militants, sympathisants, membres du bureau exécutif et quelques députés de l’UFDG que Cellou Dalein Diallo a pris la parole en ces termes : ‘‘Le niveau du débat politique en Guinée est déplorable. Au niveau du RPG, le parti qui a le pouvoir, il faut voir les cadres qui parlent au nom du parti et les termes qu’ils développent au siège du RPG. Cellou s’est marié avec l’argent du contribuable, ce n’est pas un débat. Il y a tellement d’actions qu’il faut débattre ! Quel est la politique de l’éducation ? Qu’est ce qu’on fait pour arrêter la dégradation de nos routes ? Qu’est ce qu’on fait pour offrir aux jeunes l’emploi ? Voilà le vrai débat. A vous les journalistes, amenons le débat là où il doit être. Tous les jours ils ne font qu’attaquer Cellou. Finalement la règle ici pour être ministre, il faut attaquer Cellou. Il faut que le niveau du débat soit élevé, il est sous le caniveau. Vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne voulez pas répondre à des questions personnelles.’’

Par ailleurs, Cellou Dalein annonce à propos de son meeting que ‘‘Kaloum nous a dit qu’il n’a pas besoin de renfort de la banlieue. Moi je suis confient beaucoup de choses ont changé à Kaloum. Ça sera l’occasion de le démontrer vous allez voir. Nous invitons tous les militants à faire preuve de retenue et de discipline. Pour que les citoyens ne soient pas gênés à vaguer à leurs occupations. Le pouvoir est paniqué, il a peur’’.

Et de rappeler, ‘‘c’est une manifestation de l’opposition républicaine. Il y a des partis de l’opposition républicaine qui disent qu’ils ne feront pas partie de la manifestation. Le sujet est déjà réglé. Il n’y a pas de problème. Même les militants de l’UFDG qui ne veulent pas, on respecte leurs libertés et leurs fois’’, martèle l’ancien premier ministre.

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires