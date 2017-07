De nombreux usagers souffrent des embouteillages sur nos routes. Pour y mettre fin, ‘‘on a décidé de prendre des mesures d’urgence pour ne pas laisser la population dans cette situation’’, a rassuré Damantang Albert Camara, ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, au siège du parti au pouvoir.

Par ailleurs, pour rétablir l’ordre dans la circulation routière, Damantang annonce que ‘‘ça va être le dégagement d’un certain nombres d’emprises sur la route, le respect du code de route et d’autres mesures. Ceux qui sont dans les situations comme l’occupation des emprises de la route sachez que ça va être dégagé’’.

Parlant des occupations anarchiques à Démoudoula, commune de Ratoma, le ministre explique : ‘‘Des citoyens ont construit à la source d’un certain nombre de cours d’eau. On ne peut pas continuer comme ça. Ce sont ces constructions qui font qu’il y a des inondations, des insalubrités parce que l’eau ne bénéficie pas par où s’évacuer. On a commencé par la destruction des habitations qui sont mal construites qui sont dans des endroits où elles ne devraient pas être, et ça va continuer.’’

Enfin, bonne nouvelle, le porte-parole du gouvernement annonce que ‘‘le président a ordonné par décret la reprise de la circulation du train de Banlieue qui est arrêté’’. Ce qui sans nul doute va amoindrir la souffrance des usagers.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

