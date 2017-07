Ce samedi 15 juillet 2017, l’Assemblée générale de l’Union des forces républicaines a été marquée par de multiples adhésions dont celle d’Hadja Koumba Diakité qui vient de quitter le parti de Mamadou Sylla.

Accueillie dans une ambiance électrique par des militants de l’UFR, à leur siège de Matam, Hadja Koumba Diakité, désormais ancienne présidente des femmes de l’UDG, parti dirigé par Mamadou Sylla, a loué l’engagement politique de l’Union des Forces Républicaines. ‘‘L’union des forces républicaines est gérée par un homme dont la compétence et le savoir-faire dans la gestion des affaires tant politique qu’administrative n’est plus à démontrer. Cet homme, je veux nommer, le président Sidya Touré. L’union des Forces Républicains est un parti dont les objectifs sont clairement définis. Il est structuré de la base au sommet et est surtout animé par des responsables et militants engagés et dynamiques. Ce qui fait de lui aujourd’hui une force importante sur l’échiquier national. Il œuvre pour la paix, pour l’instauration de la paix et la consolidation de la démocratie dans notre pays, la Guinée’’, a-t-elle déclaré devant des militants en liesse.

S’engageant de mettre ses compétences au service de l’Union des Forces Républicaines pour son combat politique, l’ancienne ministre du Tourisme du président Conté affirme que : ‘‘Je suis arrivée dans cette salle avec deux choses, une paire de chaussures et un carnet, pour que nous définissions les stratégies ensemble et partir partout on peut trouver un militant ; aller le chercher’’

Honorable Deen Touré, de son côté, estime qu’Hadja Koumba Diakité n’est pas une militante de degré moindre : ‘‘elle a une vision claire sur les problèmes de développement socio-économique en Guinée. Elle a exercé vraiment beaucoup de responsabilités politiques et administratives dans notre pays. C’est pour cela que quand Koumba Diakité vient dans un parti elle ne vient pas seule, c’est toute une panoplie d’évènements et de personnes qui adhèrent à cause d’elle et par ses actions au parti. C’est pour cela nous considérons que son adhésion est une grande adhésion à l’Union des Forces Républicaines.’’

A noter qu’au cours de cette assemblée générale, hormis des nouvelles adhésions, des militants qui avaient migré vers d’autres partis, ont signé leur retour en présentant aux responsables du parti leurs excuses.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

