Le premier Imam de la mosquée Fayçal de Conakry, El hadj Mamadou Saliou Camara a brisé le silence, jeudi 13 juillet 2017, en dénonçant ceux qui empêchent les travaux de rénovation de cette maison de Dieu en dégradation. C’était au cours d’une conférence de presse organisée à cet effet.

Après, avoir expliqué la genèse des différentes négociations de rénovation par les royaumes du Maroc et de l’Arabie Saoudite, Elhadj Camara a déclaré : ‘‘Mon statut et mon âge ne me permettent pas de dénoncer quelqu’un par voix de médias. Mais le jour que je rencontrerai le président de la République, le Pr Alpha Condé, je vais lui dire les noms de ces personnes ; parce qu’elles empêchent les travaux de cette mosquée d’évoluer. Ces personnes sont avec lui, là-bas à la présidence de la République.’’

Et, d’ajouter : ‘‘ces personnes ont même écrit à l’Arabie Saoudite et au nom du gouvernement guinéen, un autre courrier pour dire que l’appel d’offre lancé par cette dernière est annulé. Simplement, parce que ce ne sont pas eux qui pilotent le projet ; c’est pourquoi ils ont fait cela.’’

Il a rappelé que, le Prince saoudien à travers son gouvernement a accepté de financer tous les travaux de rénovation avec des infrastructures annexes à hauteur de 12 millions de dollars. Les travaux de faisabilité ont été déjà faits et 5 millions de dollars étaient déjà débloqués par l’Arabie saoudite.

Avant de préciser : ‘‘Ces personnes ont aussi envoyé un autre groupe pour une négociation avec le Maroc et c’est ce qui a fait reculer un peu les saoudiens.’’

Face aux spéculations qui fusent dans la presse et sur les réseaux sociaux pour l’organisation d’un concert artistique afin de soutenir la rénovation de la mosquée, le premier Imam est catégorique : ‘‘nous n’avons jamais demandé à quelqu’un de danser ou de faire des choses contraires à l’islam afin de nous envoyer l’argent collecté pour les travaux de la mosquée. Cependant, quand ils nous donnent cet argent nous allons le prendre pour l’injecter dans les travaux de rénovation de la mosquée.’’

Avec AGP

