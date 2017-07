Appelé à comparaitre devant le tribunal de Mafanco au mois d’Août prochain suite à une plainte portée contre sa personne par le parti de Cellou Dalein Diallo, UFDG, Bantama Sow réagit. Au cours de l’assemblée générale du Rpg arc-en-ciel, tenue ce samedi 15 juillet 2017, à l’aéroport, Bantama Sow rappelle que ‘‘depuis le samedi Bantama Sow est menacé de mort. Le jour qu’ils ont (UFDG) décidé de porter plainte contre moi, une autre réunion se tenait à l’UFDG pour voir comment m’éliminer physiquement. Le jeudi passé à Mamou, je connais des individus, individuellement, qui ont assisté à une réunion pour s’attaquer à ma famille là-bas. Mais j’informe l’opinion, si quelque chose arrive à Bantama Sow, ce n’est pas l’UFDG mais Cellou Dalein Diallo, et je m’en prendrais à lui’’, a-t-il souligné en promettant de se rendre au Tribunal sans avocat pour assurer sa défense.

Et Bantama Sow de menacer de divulguer des vidéos qui pourront compromettre le président de l’UFDG : ‘‘Je viendrais démontrer devant la juridiction (Mafanco) que l’UFDG terrorise les Guinéens. Je vais sortir des vidéos dans lesquelles les militants disent que l’UFDG exige des coupecoupes ; des bâtons et des cailloux. Je vais exhiber des vidéos dans lesquelles des véhicules de la gendarmerie sont incendiés, des policiers et gendarmes blessés. Un parti qui brûle un véhicule de la police, blesse les policiers et gendarmes, comment on l’appelle ?’’

Avant de louer l’effort de son parti : ‘‘Officiellement, de 1992 à nos jours, le RPG n’a jamais organisé une manifestions au cours de laquelle, un policier ou un gendarme a été attaqué, par fusil. Il n’a jamais organisé une manifestation pendant laquelle un véhicule des forces de sécurité a été incendié. Quand est ce que la Guinée a connu cela ? Je démontrerais au tribunal que Cellou un est un danger pour la Guinée, il veut diviser la Guinée, il a cultivé la violence dans ce pays. Je vous jure que j’affronterais l’UFDG devant les juges de Mafanco.’’

Il promet de démontrer par ce procès que l’UFDG n’est pas un parti exemplaire.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

