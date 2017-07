Abdoulaye Aziz Bangoura alias Marcus, leader du groupe Banlieuz’art et un certain Koulako Kourouma, tous accusés d’avoir abusé de Fatoumata Diaraye Barry, ont été acquittés ce soir par le Tribunal de Dixinn pour des ‘‘faits non constitués’’. A rappeler qu’au cours du procès de ce lundi 17 juillet, Marcus avait été dédouané par la plaignante. Le procureur avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre les deux accusés.

Ismaël Sylla pour guinee7.com

