Des jeunes de la commune de Matam ont barricadé, ce lundi 17 juillet, la route du Niger à Conakry, empêchant ainsi la libre circulation des automobilistes. Cela suite à la découverte du corps d’un homme dans un caniveau.

Ces jeunes en colère ont sorti le cadavre d’un caniveau rempli d’ordures. Ils l’ont ensuite transporté à la mairie de Matam. Et barricadé la porte principale.

Les forces de l’ordre ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène, pendant que celle-ci, en représailles, jetait des cailloux.

“Nous nous révoltons, parce que la commune est lente dans l’exercice de ses fonctions. Le corps a été trouvé aux environs de 10h par les éboueurs. Les sapeurs-pompiers ont été appelés, ils sont vénus et sont repartis, il est maintenant 15h et jusqu’à présent ce corps est là, il est même entrain de se décomposer, alors qu’hygiéniquement ce n’est pas bon. Comme ils veulent qu’on respire cette mauvaise odeur, nous leur avons envoyé le corps, pour qu’ils puissent s’en charger. Et ce qui est grave c’est que la mairie n’est pas loin et la gendarmerie non plus. C’est désolant. En ce qui concerne ces policiers se sont des médecins après la mort. Ils viennent nous disperser, alors qu’ils devraient venir prendre le corps“, peste un manifestant.

Au moment où nous quittions les lieux, la tension était vive entre policiers et jeunes manifestants. Et le corps était toujours dans les locaux de la Mairie.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

