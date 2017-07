Conakry-Le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Billy Nankouma Doumbouya a déclaré mercredi, 19 juillet que, ‘‘le gouvernement porte attention au respect des accords avec le mouvement syndical au prorata de ses possibilités’’.

Il a fait cette déclaration à l’occasion de la cérémonie d’ouverture d’une série de formations des élus et cadres syndicaux des départements ministériels affiliés à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG).

Au cours de ces formations qui dureront du 19 juillet au 5 août prochain au siège du Conseil économique et social (CES), toutes les questions en rapport avec les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de l’Etat seront abordées.

Elles regroupent à cet effet, plus de 250 leaders syndicaux des cellules de base et départements ministériels qui, au-delà de leurs engagements pour un salaire décent, se battent nuit et jour pour une meilleure compréhension des nobles démarches menées par le syndicat pour la quiétude sociale en République de Guinée.

Source : AGP

