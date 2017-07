Interpeller chaque acteur de la société à lutter contre “le mariage des enfants“. Tel était l’objectif de la conférence organisée, il y a quelques jours, par le club des jeunes filles leader de Guinée. Le thème ? “Impliquer les victimes pour lutter contre le mariage précoce“

La présidente du club, Hadja Idrissa Bah, rappelle le contexte : “Nous avons jugé nécessaire d’organiser cette conférence, parce que nous voulons impliquer les victimes. L’Union africaine a pris un engagement pour lutter contre ce fléau, les institutions également, pourquoi ne pas, nous jeunes filles, nous engager dans la lutte. Nous voulons montrer aux uns et aux autres que nous aussi, voulons être dans la lutte, voulons combattre, parce que nous sommes les victimes de ce fléau. “

Parlant des armes de lutte, elle délivre : “Nous comptons créer des espaces d’échanges entre jeunes filles. Ce qui nous permettra de trouver des solutions, avec les problèmes qui existent, essayer de communiquer ensemble. Nous allons faire des sensibilisations au niveau des parents pour qu’ils comprennent que l’enfant ne devrait pas être donnée en mariage, mais sa place est à l’école. Nous avons fait des plaidoyers auprès des autorités pour que les lois soient appliquées, les écrits sont là, les paroles sont là, mais il faut désormais que cela soit appliqué dans notre pays pour nous sauver. “

Mme Yansané Fatou Baldé, marraine du club et présidente de la coalition des femmes leader de Guinée, rappelle qu’avec ‘‘la collaboration du comité technique interafricain, ce thème a été retenu cette année, pour la journée internationale de l’enfant africain du 16 juin, la lutte contre les mariages d’enfants. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur, alors qui sait que quand on parle de mariage d’enfant, c’est d’amener les enfants à des responsabilités d’avoir des enfants et de les assumer. Lorsqu’il en est ainsi, la situation devient très délicate. Le plus dangereux, ce sont les conséquences liées à la procréation, le corps est affligé. Je demande aux mamans d’éviter de soumettre leurs enfants à des violences, il faut encourager les filles à aller à l’école, à pousser les études et à avoir des métiers pour qu’elles soient responsables, qu’elles soient capables de subvenir à leurs besoins, sinon la Guinée ne sortira jamais dans ce cercle de pauvreté dans lequel elle est embourbée“, a-t-elle conseillé.

A la sortie de cette conférence, Barry Mariam Raby, étudiante, dit trouver ‘‘cette conférence très intéressante et chaque jeune fille, devrait s’y mettre. Surtout il faut l’éducation des enfants et précisément, celle de la jeune fille, parce que sans l’éducation des filles, ce phénomène ne va jamais disparaitre“.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

