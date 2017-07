Face à l’insalubrité grandissante dans notre pays, un collectif d’artistes urbain dénommé « #wonkhai 2020 », composé de Takana Zion, Singleton, Steve one locks et Djani Alpha, était il y a quelques jours, dans le quartier Concasseur (Conakry) pour une opération d’assainissement. « S’unir ou périr », tel est le slogan gravé sur les t-shirts qu’ils portaient. Munis de pelles, de brouettes, accompagné d’un camion, les jeunes artistes engagés ont ramassé des ordures, curé des caniveaux.

Tout au long de cette action, les artistes dont les maitres-mots étaient “amour“ et “respect“, ont sensibilisé les citoyens sur le danger des ordures laissées dans les rues.

La campagne d’assainissent s’est terminée par un mini concert live au carrefour de l’usine matelas. Avec les sons du moment repris en chœur par de nombreux fans.

Et Djani Alpha de mettre le point sur le i : ‘‘il ne faudrait pas accepter qu’on dise que la Guinée est sale, puisque cela revient à dire que le Guinéen est sale. Ces ordures ne tombent pas du ciel, mais sortent bien sûr de nos maisons. Nous essayons de sensibiliser les citoyens. Nous sommes des adultes, des responsables et conscients de ce que nous sommes, nous nous sommes mis ensemble dans un collectif nommé ‘Wonkhai 2020’. Et l’un des objectifs de ce collectif, est qu’en 2020 la Guinée soit notée 20 sur 20.“

Présent aux côtés des artistes, Macka Traoré, directeur de la radio Sweet FM estime que : “c’est une très belle initiative. C’est même ce qu’il faut faire, quand on est leader d’opinion. Quand on chante, on informe on éduque, on fait changer les comportements. Il y a aussi des moments où il faut mêler la parole à l’acte. Ce qu’ils viennent de faire est extraordinaire. Voir Takana, Singleton, Steve one locks, Djani Alpha et tous les autres assainir la ville de Conakry. Je crois que le gouvernement n’est pas assez aveugle pour ne pas voir cela, c’est maintenant qu’il faut savoir que ces artistes-là, sont vraiment à aider. Parce que s’ils ont des moyens, ils pourront faire plus que ça. Ils viennent de travailler avec leur propre moyen. Donc c’est un maximum de big-up à tous les artistes guinéens. “

Singleton, quant à lui, espère que ‘‘cette fois-ci, cela va être différent, nous irons jusqu’au bout, par exemple, aujourd’hui nous sommes dans le quartier Carrière, Hamdalaye, demain ça sera au tour d’un autre quartier, il y aura forcément des étapes à franchir. Nous n’allons pas simplement nous limiter à ça, nous n’allons pas continuer à regarder, sinon nous allons tous périr, d’où le slogan. Aujourd’hui on peut le dire sans langue de bois, Conakry est une ville sale, donc il faut que chacun se lève et essaye de faire comme nous pour venir au secours de son quartier, nettoyer partout pour se débarrasser des ordures. Parce que ce sont ces ordures qui amènent les sales maladies“.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires