Suite à l’accord signé le 29 mai dernier, les banquiers guinéens et leurs patrons ont poursuivi les négociations sous l’égide de la Banque centrale et la médiation de l’Inspecteur Général du Travail. Les deux parties se sont mises d’accord, vendredi 21 juillet, sur la revalorisation de la prime de scolarité. Celle-ci passe de 600 mille GNF à 800 mille ‘‘par enfant par an à la limite de quatre enfants sur justificatifs’’.

Cependant l’allocation de mission syndicale est maintenue à 1 500 dollars ‘‘par mission par syndicaliste et par an (avec justificatifs)’’. En mai dernier les banquiers ont signé un protocole d’accord avec leurs patrons suite à une grève décriée.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

