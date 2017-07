C’est une poignée de main entre Alassane Ouattara, le président ivoirien et Siaka Barry, le ministre guinéen de la Culture. C’est ce dernier qui, sur sa page Facebook a posté la photo où il rit de toutes ses dents pour appâter un président qui semble plus intéressé par autre chose. En réalité. Siaka ‘‘arrache’’ une poignée des mains de Alassane Ouattara. Voir photo. Qu’à cela ne tienne, Siaka se réjouit d’avoir ‘‘eu l’insigne honneur d’échanger avec le couple présidentiel ivoirien qui nous a offerts cette belle hospitalité (…). Au Président Alassane Ouattara et à sa chère épouse, la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, j’ai transmis les salutations fraternelles du Pr Alpha Condé et du Peuple de Guinée’’. Le ministre guinéen de la Culture et des sports est en Côte d’Ivoire dans le cadre des jeux de la Francophonie.

