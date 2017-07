Après la commune de Kaloum, l’opposition guinéenne sous la houlette de l’UFDG, a tenu un meeting de sensibilisation, ce samedi 22 juillet 2017 au terrain de Sangoyah, dans la commune de Matoto.

Cellou Dalein, leader de l’UFDG, lors du meeting a rappelé que lui et ses hommes sont là pour notamment ‘‘protester contre l’insécurité et la cherté de la vie. Ces deux fléaux ne sont que le résultat de la mauvaise gouvernance d’Alpha Condé et de son équipe. C’est la corruption et le détournement des deniers publics qui sont à la base de la misère qui assaille le peuple aujourd’hui. Le pouvoir ne répond jamais aux questions liées à la corruption, aux marchés gré-à-gré octroyés aux amis du président avec des prix exorbitants juste pour les enrichir afin de trouver les moyens de financer l’achat de conscience et de préparer le 3è mandat ».

Pour le chef de file de l’opposition guinéenne, « Alpha Condé n’est fort que dans la magouille. Alpha devrait faire la déclaration de ses biens conformément à la Constitution. Il a également refusé la mise en place de la Haute cour de justice. Donc, il pense qu’il peut tripatouiller la Constitution, mais il faut qu’il comprenne que cela ne passera pas. Ce n’est pas aux urnes qu’il faut exprimer votre refus c’est dans la rue parce qu’il ne connait que ça. Alpha Condé est fort dans la magouille, dans la transformation de ses échecs en victoires lors des élections. Il ne faut pas lui laisser le temps. Dès que la chose sera annoncée, il faut que tous les Guinéens de toutes les catégories socioprofessionnelles, de toutes les sensibilités politiques, se mobilisent. Je suis convaincu que même dans son propre camp, rares sont ceux qui soutiendraient l’initiative de tripatouiller notre Constitution. Il a pu s’octroyer deux mandats en volant les suffrages du peuple. S’il tente de tripatouiller la Constitution pour s’octroyer un 3ème mandat, ce sera suicidaire pour lui. Nous devons le lui montrer ».

« Je voudrais saisir encore une fois pour encourager nos forces de l’ordre à continuer comme elles le font maintenant en considérant les manifestants pacifiques que vous êtes comme leurs frères exerçant leurs droits. Leur mission, c’est de vous protéger et de vous sécuriser. Mais s’ils continuent d’obéir à des pouvoirs qui n’ont aucune légitimité, ce ne sera pas bon pour eux et pour la Guinée », a conclu Cellou Dalein.

Bhoye Barry pour guinee7.com

