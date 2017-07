L’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo a tenu son troisième meeting au mini stadium de Nongo dans la commune de Ratoma. Devant ses pairs de l’opposition et militants, Cellou Dalein Diallo, est revenu sur l’affaire Démoudoula et du Kaporo rail.

« J’ai eu le privilège de me rendre sur le terrain (Démoudoula, NDLR), de constater les dégâts et d’écouter les victimes. J’ai dit à l’issue de cette visite que je ne me prononçais pas sur l’opportunité ou la légalité du déguerpissement. J’ai dit que dans un pays normal qu’il était impossible, inadmissible qu’on vienne en pleine saison des pluies, jeter des familles dehors. Alors que même si c’était justifié par ailleurs dans le cadre d’une utilité publique ou d’une disposition visant à la protection de l’environnement, on attend la saison sèche. Dans nos lois, il est dit qu’entre le 15 juin et le 15 octobre même si c’est dans votre propre maison vous n’avez pas le droit de mettre dehors un occupant de votre domicile », a précisé Cellou Dalein Diallo.

Le chef de file de l’opposition se dit par ailleurs étonné de voir le pouvoir en place évoquer le dossier de Kaporo-rails (1998) pour justifier son acte de Demoudoula. ‘‘J’aurai l’occasion de revenir sur ce que j’ai fait pour arrêter ce processus. J’ai un témoin oculaire qui est là et avec lequel j’ai travaillé pour arrêter cela. C’est Kassory Fofana, je ne devais pas lui rendre hommage, mais à l’époque on était ami », s’est-il défendu.

Pour l’ancien premier ministre, « lorsque cette opération avait commencé, je n’étais pas en Guinée. J’étais en mission à l’étranger pour deux semaines. A mon retour, j’avais trouvé que l’opération était en cours. Nous avons fait tout ce qui était faisable pour l’arrêter. Même si des erreurs, des fautes ont été commises par l’ancien gouvernement, on ne peut pas invoquer ça pour commettre des crimes », argue-t-il.

