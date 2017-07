Au terme d’une visite de travail en Guinée, le patron de Renault Trucks, Bruno Blin, s’est rendu, jeudi 13 juillet chez le premier client de la marque en Guinée : Makan Yéro Cissé, lui aussi président directeur général de la société SODIFIS Trans.

Dans les locaux de SODIFIS Trans à Tombolia, en haute banlieue de Conakry, Bruno Blin a apprécié la fidélité de Makan Yéro Cissé dont l’entreprise tourne avec 60 camions citernes.

Ce client qui entend consolider le lien de coopération avec Renault Trucks, justifie les raisons de son choix : ‘‘Moi j’ai choisi Renault Trucks parce que c’est une ancienne marque en Guinée que tout le monde connait, ses pièces ne sont pas difficiles à gagner. Donc il n’y a pas de problème, et les camions sont résistants.’’

Bruno Blin a donc ainsi achevé sa visite de quatre jours en Guinée, première visite en Afrique sub-saharienne.

Alimou Bah, PDG de TGH Plus Industries qui a fait visiter, cet après-midi, une de ses bases logistiques à Sonfania, banlieue nord de Conakry, a estimé que la venue du patron de Renault Trucks est une opportunité pour tous les clients.

‘‘Nous sommes venus chez le premier client qui nous a fait confiance pendant plus d’une dizaine d’années. Cette confiance que cet opérateur économique guinéen nous a portée, pour nous c’est une grande fierté. Donc on ne pouvait pas faire passer inaperçu (Bruno Blin) sans le faire venir chez Mankan Cissé pour l’écouter et puis lui serrer la main’’, a-t-il indiqué.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires