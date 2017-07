Le ministre d’Etat à la Présidence chargé des questions d’investissements et du partenariat public-privé, Ibrahima Kassory Fofana, a loué samedi 22 juillet, les efforts du président Alpha Condé.

Kassory Fofana a estimé d’entrée qu’‘‘aujourd’hui, malgré quelques coupures d’électricité, la Guinée est à mesure de pouvoir dire qu’elle est sortie de l’obscurité. Et mieux, elle est en train de terminer le plus grand projet de l’Afrique de l’ouest, c’est le projet Souapiti pour un montant d’un milliard et demi (dollars) qui va non seulement garantir la consommation domestique pour la Guinée, pour le ménage et pour les entreprises, mais va permettre à la Guinée de ramener des ressources en devises’’, assure-t-il.

Le ministre d’Etat rencontré dans un couloir du Palais du Peuple, ajoute en plus qu’’’aujourd’hui, nous ne comptons pas que sur la bauxite. Grâce aux efforts du Pr Alpha Condé, la Guinée sera d’ici à trois ans, un pays exportateur d’énergie’’.

Dans la même logique, Kassory rappelle que dans ‘‘le secteur des Mines, la Guinée était absente sur l’échiquier international, malgré notre potentiel important. Aujourd’hui en deux ans de travail, Alpha Condé a fait de la Guinée, le premier pays exportateur de bauxite en Afrique. C’est aussi sur le plan de l’agriculture, il a pris des initiatives qu’aucun gouvernement avant lui n’a pu faire’’, a conclu le ministre d’Etat.

