Aider la Guinée à travers sa couche vulnérable, tel était l’objectif ce samedi 22 juillet, de Kadiatou Diallo, la miss Guinée Belgique 2016, à travers un don qu’elle a fait à l’endroit des enfants de la cité de la solidarité, dans la commune de Ratoma en présence du président de la Délégation spéciale, des représentants du ministère de l’action sociale et de L’ONG de la première dame de la république, Mme Condé Djènè Kaba.

Le don composé entre autres, d’ardoises, de consommables et de jouets, est estimé à 5000 euros.

Mlle Kadiatou Diallo explique sa motivation : “ce fut toujours un plaisir pour moi d’être là, à Conakry, pour la réalisation de mon projet, qui est la lutte contre la mendicité infantile. J’ai choisi la commune de Ratoma, parce que j’ai vu que les enfants démunis y sont de plus en plus nombreux. Depuis mon retour, j’ai contacté quelques acteurs œuvrant dans le même domaine. Et j’ai vu que je pourrais faire des dons et parrainer un enfant, le soutenir, l’envoyer à l’école. Pour un début, j’ai choisi la commune de Ratoma. Mais pour la prochaine fois, je compte m’étendre sur les autres communes de Conakry, parce que j’ai un projet de créer ma propre ONG afin d’aider ces enfants démunis. “

M. Souleymane Taran Diallo, chef de la délégation spéciale de Ratoma se réjouit de ce don: “Je suis très content que cela se passe ici et de cette façon. Surtout que ce soit des enfants déshérités qui soient à l’honneur ! Ce qui n’arrive pas très souvent, et que la miss imagine de la Belgique à apporter une aide à distance à des enfants aussi démunis, c’est tout à son honneur. Ce que j’ai constaté de très louable, c’est que dans ces cadeaux, il y a des cahiers et des ardoises, cela veut dire que la plupart de ces enfants ne vont pas à l’école ; c’est une façon de les titiller et les amener à vouloir aller à l’école, nous pensons que c’est cela et la sensibilisation aidant, nous espérons que certains d’entre eux souhaiteront aller à l’école. “

La direction communale de l’Action sociale quant à elle, rappelle que les enfants bénéficiaires ‘‘ont besoins de ces cadeaux et en feront bon usage, donc nous remercions la miss et toute la délégation qui l’accompagne, au nom de notre ministère et nous prions d’autres à multiplier ces bonnes œuvres“.

Abdou lory Sylla pour Guinee7.com

