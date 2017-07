Après la découverte, il y a quelques mois, de trois groupes de trafiquants d’êtres humains, le Secrétariat général à la Présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le crime organisé avec à sa tête, le colonel Moussa Tiegboro Camara a, une nouvelle fois, procédé, vendredi dernier, à la présentation aux médias d’un nouveau groupe présumé de trafiquants d’êtres humains.

Mme Bintou Doré et Oumar Condé, ont été interpellés et interrogés suite à une plainte déposée par une présumée victime. Ce qui a permis de retrouver avec eux des indices composés entre autres de passeports et de billets d’avion.

Revenant sur le contexte de cette 4ème interpellation, le Commissaire Soropogui Foromo, de l’Office central de lutte contre le crime organisé, enquêteur, a expliqué : “Imaginez de mars à Juillet, combien de mois se sont écoulés. Et jusqu’à présent, on voit que les gens continuent à envoyer nos sœurs, nos filles, au Koweït. Comme dans ce cas présent, nous avons été saisis par une plainte formulée par la nommée Makoya revenue convalescente du Koweït. Cette dernière une fois arrivée dans ce pays a été soumise à toutes sortes de traitement inimaginables, travail forcé, viol par son employeur, ne pouvant plus tenir cette condition d’existence a préféré rentrer, refusant ainsi de coopérer avec son employeur. Qui, la voyant non utile pour lui, l’a rendue à la personne qui la lui avait livrée. Donc la fille étant à la disposition de cette personne, cette dernière a demandé à la fille de joindre ces parents, et de leur proposer deux choses, soit se faire remplacer par une autre fille ou rembourser l’argent qu’ils ont dépensé, c’est ainsi que la fille a contacté ses parents à Monrovia, leur demandant de lui envoyer son billet d’avion, sinon elle risque de trouver la mort, et quant elle a envoyé sa photo en état de convalescence, ses parents n’ont pas tardé à envoyer l’argent. Arrivée à Conakry, malheureusement dès le lendemain, le réseau qui est à Conakry, qui l’avait convaincu sous forme de tromperie, ces personnes, lui ont confisqué son passeport. Soit disant qu’elle n’a pas obéi au contrat. Comme ils ne se sont pas entendus, la fille est venue porter plainte dans notre service, en vue de l’aider à retrouver sa liberté, face à la privation de son passeport. Donc sur ce fait nous avons procédé à l’interpellation de deux personnes. Une mère de famille nommée Bintou Doré et son petit frère Oumar Condé, qui ont un grand frère au Koweït du nom de Mohamed Doré, avec lequel, ils travaillent. “

Niant appartenir à un réseau de trafic humain, M. Oumar Condé, relate : “Je suis venu en vacances en Guinée, il y a de cela trois mois, j’ai étudié la langue anglaise, donc j’ai été au Libéria pour faire l’université. Dans cette histoire, il n’y a que Dieu seul qui puisse me sauver. Est ce que moi je peux faire le trafic humain avec ma femme qui a trois enfants pour moi ? Puisqu’elle-même se trouve là-bas (Koweït, ndlr), et est-ce que je peux les vendre à cause de l’argent. Comme ils viennent de le dire, c’est mon frère qui se trouve là-bas et ce réseau ne sert qu’à aider notre famille, même celle qui est venue porter plainte est une sœur aussi. Quand elle était au Koweït, nous parlions à chaque fois et sa maladie était due à l’hémorroïde. Elle souffrait depuis longtemps, et qu’il n’y avait que les médicaments africains pour la soigner, alors que ces genres de médicaments n’existent pas là-bas et raison pour laquelle elle est venue pour se traiter. Et lorsqu’elle est revenue, ma sœur et mon frère ont dit que son mari doit les rembourser l’argent de son billet retour et c’est pour cela on avait retiré son passeport. Moi je n’ai envoyé que ma femme, ma sœur qui a porté plainte et la fille d’un oncle“, s’est-il défendu.

Pour sa part, le colonel Moussa Tiegboro Camara, a réitéré l’engagement de son service à lutter contre ce fléau : “ Mon message aujourd’hui est un message de colère, d’amertume. De colère, parce que vous avez vu, tout récemment que la Guinée est sur une liste noire, malgré les efforts fournis, ça nous rappel qu’il faut encore fournir des efforts, pour débarrasser la Guinée de ces réseaux, le 1er cas que nous avons découvert c’était en mars, c’était la première alerte que nous avons donné au public, pour leurs dire que derrière cette histoire de visas pour le Koweït, il y a un réseau de marchandage, pour trafiquer nos sœurs. L’amertume est où ? C’est qu’il y a quelques 45 Guinéennes qui ont fui leurs employeurs koweitiens et que la police a récupéré. Je pense que les dispositions sont en train d’être prises au sommet, au niveau de la coopération, des affaires étrangères, pour faire face à ce problème. On ne pouvait pas imaginer qu’après les trois premiers cas, d’autres puissent se réorganiser et faire face à l’envoi d’autres Guinéens. Nous sommes chargés d’une mission et on le fera. “

Pour rappel, les USA dans le rapport 2017 sur le trafic d’être humain, ont mis la Guinée sur la liste noire des pays trafiquants d’êtres humains.

Lire aussi: Voici pourquoi la Guinée a été classée sur la liste américaine des pays trafiquants d’êtres humains

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires