La Ministre de l’Economie et des Finances, Malado Kaba, a procédé à la signature de deux accords ce mercredi avec le Représentant de la Banque Mondiale monsieur Rachidi RAJoi dans la salle de conférence dudit Ministère. Ces deux accords portent respectivement sur le financement additionnel du projet d’assistance technique et du renforcement des capacités pour la gouvernance en Guinée et sur le financement du projet urbain en Eau.

Dans son allocution, Rachidi Rajoi a évoqué que le financement additionnel du projet d’assistance technique et de renforcement des capacités pour la gouvernance économique devra renforcer le développement de la Guinée dans le secteur de la gouvernance économique. Ainsi, c’est un don de 22 millions qui constituera un appui au gouvernement pour poursuivre ses efforts en vue d’améliorer la gouvernance dans le secteur de la gestion des ressources humaines mais plus globalement dans la gestion des finances publiques.

Ensuite, il s’est exprimé sur le second projet qui concerne l’accord de financement du projet urbain en eau, Il a rappelé que ce projet a été approuvé par le conseil d’administration de la Banque Mondiale le 27 juin dernier et marque le réengagement de la banque dans le secteur de l’eau en Guinée. Pour lui, le renforcement de la gouvernance économique et l’amélioration de l’accès à l’eau potable à la population guinéenne constituent des points importants de partenariat entre le Groupe de la Banque Mondiale et la Guinée.

Il a également rappelé que l’objectif premier de ce projet est d’améliorer la disponibilité de l’eau potable et l’amélioration des services d’assainissement aux populations dans la zone métropolitaine de Conakry, le montant de financement est de 30 millions en don que la banque mondiale met à disposition à cette fin. De manière spécifique, le projet devrait permettre d’augmenter la production en eau sur la surface de Conakry de près de 86.000 mètres cube par jour mais aussi de contribuer au renforcement et à l’opérationnalisation de la société nationale, la Société des Eaux de Guinée. Au total, 7.730.000 personnes bénéficieront des résultats de ce projet.

Pour Malado Kaba, ces deux accords marquent une étape importante dans les relations bilatérales avec la Banque Mondiale puisqu’ils permettront à la Guinée non seulement de renforcer la gestion des finances publiques, mais aussi d’améliorer l’efficacité des dépenses et de contribuer à faire reculer la pauvreté dans le pays. Le premier accord qui concerne un financement de 22 millions de dollars permettra de consolider les acquis de l’appui budgétaire précédent et de donner une nouvelle dimension, utile, à la tenue des statistiques nationales en République de Guinée.

Il s’agit donc de poursuivre avec diligence les efforts engagés pour conduire de bonnes politiques économiques et s’ordonneront nécessairement autour d’un certain nombre d’actions:

– Améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques et privées

– Mener des politiques économiques et financières avisées et des reformes structurelles

– Renoncer aux dépenses publiques improductives pour permettre une augmentation des dépenses d’investissement dont notre pays a cruellement besoin

– Améliorer le cadre légal et réglementaire pour faire de la Guinée une terre d’accueil des investissements

Ensuite, elle s’est prononcée sur le second accord relatif au financement du Projet Eau à hauteur de 30.000 dollars, et qui est en parfaite adéquation avec la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations.

Elle a également énuméré les trois défis majeurs sur lesquels le Gouvernement devra s’attaquer pour l’amélioration de services d’approvisionnement en eau potable de la ville de Conakry et son assainissement. Ce sont:

• Augmenter l’offre d’eau potable et répondre à une question de santé publique qui constitue le plus important ;

• Accroître le cadre de vie des populations de Conakry ;

• Enfin Contribuer à rendre notre capitale attractive.

Madame la Ministre a terminé son discours par remercier au nom du Président de la République et du Premier Ministre Chef du gouvernement, les acteurs de la Banque Mondiale qui n’ont ménagé aucun effort pour l’aboutissement de ces deux initiatives gouvernementales.

Source : Cellule de Com du gouvernement

