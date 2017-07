Un éventuel 3è mandat pour Alpha Condé continue d’alimenter le débat en Guinée. Sur la question, le ministre d’Etat, ministre conseiller personnel du chef de l’Etat, Tibou Kamara, s’est prononcé. C’était au micro de la télé nationale.

‘‘Lorsqu’on est au début d’un deuxième mandat. On n’est même pas encore à la mi-mandat. Je pense que la préoccupation aujourd’hui est celle d’aller au bout de ce deuxième mandat, et de faire en sorte qu’il tienne toutes ses promesses et comble les espérances des Guinéens’’, tempère Tibou.

‘‘Aujourd’hui les défis et les priorités que nous avons, c’est d’améliorer les conditions de vie de nos populations, estime le ministre. C’est de faire en sorte que le processus électoral qui est en cours soit relancé pour faire face à des échéances qui sont déjà connues, qui sont les élections communales et communautaires ; les élections législatives en 2018 et l’élection présidentielle de 2020. Je pense qu’il faut créer dès maintenant les conditions d’aller à ces élections en respectant le jeu démocratique, en faisant en sorte que règne le maximum de transparence ; pour que tous les candidats à ces différentes élections se sentent en confiance. Et que les résultats qui en seront issus ne souffrent d’aucune contestation qui pourrait affecter le climat politique dans notre pays et créer les conditions de violence ou de désordre’’.

Non sans lancer cet appel : ‘‘Faisons en sorte de réussir ce deuxième mandat, faisons en sorte de créer dans notre pays un débat sur nos institutions, la solidité et la légitimité de ces institutions. Et cela dépend d’un processus électoral ouvert, crédible et transparent dont les résultats ne seront contestés par personnes. Je pense qu’aujourd’hui c’est le vrai débat, chaque chose en son temps.’’

En définitive, le ministre rappelle que ‘‘du troisième mandat dont on parle tant et qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, mais qui n’est pas encore lancé ni par la majorité ni par une réforme qui aurait été entreprise pour parvenir à cela ; moi je pense que faire le débat avant tout cela, c’est de gaspiller son temps, son énergie et divertir inutilement notre peuple qui est aujourd’hui préoccupé par son présent et par son avenir’’.

Ismaël Sylla pour guinee7.com

