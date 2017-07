Me Ibrahima Béavogui, ex chargé de communication du ministère de la Justice est décédé jeudi nuit à Conakry des suites de maladie. Professeur de droit, il a participé à l’élaboration de nombreux textes fondamentaux de la République.

Récemment, il a beaucoup aidé la Reine Pelagie, artiste ivoirienne, à retrouver ses origines guinéennes. Les deux ambitionnaient d’ailleurs de chanter ensemble sur un album. Car Me Béa était aussi un chanteur. Ce que peu de gens savaient. Dors en paix, l’artiste.

Focus de Guinee7.com

Commentaires

commentaires