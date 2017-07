Dans la soirée du jeudi 27 juillet 2017, le président Alpha Condé a promulgué le nouveau code électoral. Ce qui est un pas de marqué vers l’application de l’accord politique du 12 octobre.

Cependant, Celllou Dalein, leader de l’Opposition guinéenne maintient la manifestation projetée début aout. Il l’a fait savoir chez nos confrères de guineematin. ‘‘Ce code électoral devait être promulgué en décembre 2016 pour que les élections locales se tiennent au mois de février passé. Nous ne sommes pas satisfaits ! Il y a beaucoup de lenteur’’, a fait observer le chef de file de l’opposition guinéenne.

Il n’y a pas de raison de manifester le 2 août

La veille de la promulgation du nouveau code électoral, Tibou Kamara, ministre d’Etat, ministre conseiller personnel du chef de l’Etat qui s’évertue à rapprocher les positions de l’opposition et celle du gouvernement, avait rassuré : ‘‘Le dialogue n’est pas rompu, la confiance non plus. Il y a des difficultés évidentes dans l’application de l’accord, liées à beaucoup de conditions et de contingences qui sont en train d’être levées. Je suis convaincu qu’on parviendra à un accord comme d’habitude, et qu’il n’y a pas de raison de manifester le 2 août. Le débat ne sera pas dans la rue comme par le passé parce que l’espoir de tous les Guinéens, c’est que l’accord politique soit maintenu et que notre pays continue à connaitre la paix.’’

