Conakry- L’envoyé spécial du gouvernement australien auprès de la Francophonie et des pays francophones africains, William Fischer a indiqué vendredi, 28 juillet 2017 à Conakry que, « la Guinée est très active sur toutes les questions internationales et surtout que, le président de la République de Guinée, le Pr Alpha Condé joue un rôle très significatif, globalement dans le monde entier ». C’est au cours d’une audience qu’il a eue avec le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté Khalifa Gassama Diaby.

Selon lui, sa présence en Guinée s’inscrit dans le cadre des échanges avec les autorités du pays sur les questions internationales, du fait que ce pays est très actif dans ce domaine.

« Le président guinéen joue un rôle très significatif en Afrique et globalement dans le monde entier. Avec le ministre, nous avons eu de très bonnes discussions sur les priorités de la Guinée, les leçons qu’elle peut nous enseigner dans les affaires internationales », a expliqué l’envoyé spécial du gouvernement d’Australie auprès de la Francophonie et des pays francophones africains.

Pour ce diplomate, son passage en Guinée a contribué à recueillir beaucoup d’informations utiles pour son pays dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour la résolution des conflits.

De son côté, Khalifa Gassama Diaby a fait savoir qu’ils ont aussi discuté des problèmes de réconciliation nationale et des droits humains pouvant permettre à ce pays de bien comprendre que la Guinée travaille réellement sur les questions difficiles.

« Nous avons expliqué à cette délégation que notre pays à besoin de l’accompagnement de la part de l’ensemble de ses partenaires. Parmi les quels, l’accompagnement doit figurer en première place, la nécessité d’aider ce pays à mettre en place une puissance publique et efficace qui puisse faire face à l’ensemble de ses responsabilités qui puisse incarné ce désir nation dont nous avons besoin pour notre pays mais qui puisse garantir à chacun de nous concitoyens ses libertés et ses droits’’ a indiqué le ministre Diaby.

Avec AGP

