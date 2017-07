GAC a procédé le vendredi 21 juillet 2017, à la cérémonie de pose de la 1ère pierre de la construction d’une école primaire à Hamdallaye, district central de la sous-préfecture de Tanènè.

« Guinea Alumina Corporation » (« GAC SA »), acteur majeur de secteur minier en République de Guinée est une société minière qui se consacre au développement de son projet d’exportation de bauxite dans la région de Boké et qui s’investit énormément pour les communautés locales.

Pour rappel, plus de 5500 enfants fréquentent aujourd’hui les 9 écoles déjà construites par GAC dans la région de Boké. 1732 personnes issues de la région ont bénéficié à ce jour du programme d’alphabétisation des adultes initié et financé par GAC. 60 jeunes ont reçu une formation en informatique et plus de 500 personnes ont bénéficié de formations dans divers métiers dans le cadre du programme de formation au centre de formation professionnel de Boké.

C’est dans le soucis de poursuivre ces actions, que GAC a financé la construction de cet édifice qui comprend deux blocs, dont le 1er sera composé de trois salles de classes, de bureaux et un magasin. Le deuxième bloc sera composé de trois salles de classes également, de latrines et d’un forage pour la fourniture en eau potable.

La cérémonie a eu lieu en présence des autorités communales, des autorités préfectorales et sous-préfectorale du secteur de l’éducation et des imams de la localité.

Selon les bénéficiaires, cette école vient à point nommé pour pallier aux problèmes de capacité d’accueil de la localité de Tanènè qui se pose aux autorités sous préfectorale de l’éducation.

L’imam central de Tanènè, confirmera ce fait en ces termes : ‘’ petit à petit, nous assistons au développement de Tanènè à travers l’installation de plusieurs sociétés, je vous exhorte fils de Tanènè à faire preuve de maturité pour que la coopération avec ces sociétés soit gagnant-gagnant. Vous ne pouvez prétendre travailler dans ces sociétés si vous n’avez pas le savoir, vous ne pouvez prétendre être directeur dans ces sociétés dont les véhicules passent à longueur de journée sous vos yeux, si vous n’avez pas le savoir. Remplissez donc ces classes, prenez soin de l’édifice et des enseignants pour que d’autres sociétés de la place, fassent comme GAC’’.

La cérémonie a été clôturée par des prières pour la paix et la bonne cohabitation de GAC avec les communautés locales.

Par cette nouvelle initiative, GAC entend renouveler sa détermination dans l’’appui au développement des communautés.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite des fonderies en aluminium a Dubai et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production de EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

