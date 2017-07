La société « Guinea Alumina Corporation » (GAC) a le regret d’annoncer qu’un petit groupe d’individus de la ville de Boké a perturbé ses opérations dans la nuit du 28 au 29 juillet 2017.

GAC n’était pas directement visé par ces individus, puisque le groupe revendique la libération de leurs proches, arrêtés lors de précédentes manifestations à Boké qui n’était pas en rapport avec la société.

Enfin, GAC confirme que la sécurité des employés de GAC a été assuré pendant les évènements et que les camions de son sous-traitant ont subi des dommages minimes.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite des fonderies en aluminium a Dubai et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production de EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

