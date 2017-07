Le général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire, a intimé l’ordre au chef de la délégation spéciale de Dubréka de délocaliser le meeting de l’opposition dite républicaine pour Dubréka centre. Parce que selon ses arguments, le meeting prévu aux carrefour de Kagbelen ‘‘principale porte d’accès à Conakry’’ (Sic), pénaliserait les citoyens venus de l’hinterland.

Un peu plus tard, c’est le chargé de Com de l’UFDG, Alpha Boubacar Bah, qui annonce sur les réseaux sociaux que ‘‘suite à la déclaration du MATD et sa volonté de nous interdire le meeting de Kagbelen, les autorités au plus haut niveau viennent de céder face à la fermeté du chef de file de l’opposition et ses collègues de l’opposition. Instructions ont été données à l’administration du territoire et à toutes les autorités concernées de prendre toutes les dispositions pour la réussite du meeting géant que nous organisons demain lundi au lieu indiqué : AU SIEGE DE L’UDG À KAGBELEN’’.

Par ailleurs, le chef de la délégation spéciale de Dubréka, Makiou Sall, contrairement aux dires du ministre Bouréma Condé, indique qu’il a saisi les autorités préfectorales avant de donner son accord à l’organisation du meeting. Et que d’ailleurs, le meeting organisé à l’endroit autorisé n’empêcherait pas la circulation.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires